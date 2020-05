Hooikoorts versus corona: Steven Van Gucht legt verschil in symptomen uit

Het hooikoortsseizoen is ook van start gegaan, Van Gucht legt het verschil uit tussen symptomen van een allergie en het nieuwe coronavirus. De symptomen van een allergie verschijnen van zodra u blootgesteld wordt aan bepaalde hoeveelheid pollen of allergenen, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan”, zei Van Gucht. “Bij covid-19 houden de symptomen ook aan als u binnenblijft.”

Daarnaast veroorzaakt een allergie meestal geen koorts of spierpijn, maar wel een lopende neus, eventueel hoest en jeuk. “Bij covid-19 heeft u wel vaak koorts, spierpijn en totale vermoeidheid”, zei Van Gucht.

Om de ongemakken van een allergie te verminderen, raadt Van Gucht aan een zonnebril te dragen, de was niet buiten te drogen, regelmatig te douchen en het haar goed te wassen. “Mensen met hooikoorts, die ook vaak moeten niezen en naar buiten gaan, raden we aan een masker te dragen”, zei Van Gucht. Zo worden de druppels van het niezen niet ver verspreid, maar het kan ook helpen tegen de allergenen in de lucht. “We raden absoluut aan om de behandeling tegen hooikoorts of astma niet te onderbreken en de laatste richtlijnen te blijven volgen”, zei Van Gucht. Alle informatie over allergieën zijn te vinden op airallergie.be.

