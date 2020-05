Trends blijven dalen: “Er is weer meer mogelijk, zowel privé als professioneel”

De afgelopen 24 uur werden 192 nieuwe bevestigde covid-19-patiënten vastgesteld. De trend van aantal opnames, overlijdens en aantal nieuwe besmettingen blijft dalen, meldt het Nationaal Crisiscentrum.

“De trend van het aantal besmettingen blijft dalend, en neemt af met ongeveer vier procent per dag”, zei viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. In totaal telt ons land 55.983 bevestigde gevallen. Er zijn de afgelopen 24 uur 42 sterfgevallen te betreuren, wat de balans op 9.150 doden brengt. Ook hier zet de dalende trend zich verder, het aantal doden neemt af met 11 procent per dag.

Er zijn 58 nieuwe mensen opgenomen in het ziekenhuis in de laatste 24 uur. “Daarmee lijkt de dalende trend opnieuw te hervatten, de cijfers nemen af met een goede drie procent”, legde Van Gucht uit. Er liggen 313 mensen op intensieve zorg, waarvan 169 worden beademd. “Ook hier blijft de trend dalend, met een afname van vier procent per dag”, zegt Van Gucht.

Motivatie

“De maatregelen zijn de voorbije weken stap voor stap versoepeld, er is weer meer mogelijk, zowel privé als professioneel”, zei woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum Yves Stevens. Uit een studie van de UGent blijkt dat de versoepelingen de motivatie om de maatregelen te blijven volgen verhoogt. Telkens een nieuwe versoepeling wordt aangekondigd, neemt de motivatie ook toe. “Dat is goed nieuws, maar we moeten ook een duurzame motivatie ontwikkelen om op de langere termijn met de aanwezigheid van het virus te kunnen omgaan”, zei Stevens.