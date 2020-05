Piloten Brussels Airlines doen directie voorstel: vermindering van werktijd en salaris

De piloten van Brussels Airlines hebben de directie van de financieel noodlijdende vliegtuigmaatschappij een voorstel gedaan. Ze stellen voor hun werktijd en salaris met 45 procent te verminderen tot in 2023. Dat zou voor het bedrijf een besparing van tot 100 miljoen euro betekenen. “Op die manier kunnen alle piloten en het cabinepersoneel aan boord blijven”, schrijven ze in een open brief.