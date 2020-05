Sneaker van Nike met Ben & Jerry’s komt deze week uit

Heel wat fans zaten al lang te watertanden om een paartje van de samenwerking tussen Nike en ijsjesfabrikant Ben & Jerry’s te pakken te krijgen, en deze week is het eindelijk zover. Het gaat in elk geval om een van de meest opvallende sneakers van de laatste jaren.

Nike SB, het skatelabel van de sportgigant, heeft samen met de Amerikaanse ijsfabrikant Ben & Jerry’s een sneaker uitgebracht. Het gaat om een versie van de Dunk Low en die is op zijn zachtst gezegd bijzonder te noemen. Zo kreeg een deel van de bovenkant een koepatroon mee en een druppende swoosh. De rest van de kleuren zijn ook bij de ijsbeker van de smaak ‘Chunky Monkey’ gehaald en op het label staat ‘Chunky Dunky’ vermeld.

De prijs van de sneakers bedraagt 100 euro en de Chunky Dunky zal verkrijgbaar zijn bij een beperkt aantal Nike SB-retailers over de hele wereld. Voor ons land gaat het om Lockwood in Antwerpen. Daar worden ze verkocht op 23 mei via een raffle of online loterij. Vanaf 26 mei zullen ze ook in beperkte oplage in de SNEAKRS-app van Nike verschijnen.