Snoepen tijdens het thuiswerk, meer ijsjes, lekker aperitieven, de fitness die gesloten is: tijdens de lockdown zijn heel wat mensen een paar kilo bijgekomen.

Corona-kilo's, zoals ze wel eens genoemd worden. Anderen hadden net meer tijd om te fietsen, lopen en wandelen en zijn de afgelopen maanden enkele kilo's kwijtgeraakt.