Kylie Jenner brengt haar huidverzorging nu ook naar Europa

Een jaar geleden lanceerde Kylie Jenner haar lijn van huidverzorgingsproducten: Kylie Skin. Die was al die tijd niet in Europa verkrijgbaar, maar daar komt nu verandering in.

Kylie Jenner heeft op Instagram bekendgemaakt dat Kylie Skin voortaan ook in Europa zal worden verkocht, meer bepaald in de cosmeticaketen Douglas. Daarvan zijn er geen filialen in ons land, maar ver hoef je nu ook weer niet te rijden, want in bijvoorbeeld Sluis is er al een winkel. Bovendien levert Douglas ook via de webshop aan België.

De producten zullen vanaf 22 mei verkrijgbaar zijn. Een speciale datum, want op 22 mei 2019 werd Kylie Skin gelanceerd. Dat is een spin-off van Kylie Cosmetics, de make-uplijn die ettelijke dollars in het laatje bracht bij de 22-jarige realityster. Ze werd dankzij haar succesvolle stappen als zakenvrouw de jongste miljardair ter wereld.