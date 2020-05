Miljoenen mensen geëvacueerd in Bangladesh en India voor cycloon Amphan

In Bangladesh en India zijn bijna twee miljoen mensen geëvacueerd vanwege de zware cycloon Amphan, die in principe binnen enkele uren aan land gaat. De storm is de krachtigste die in de Golf van Bengalen ontstaan is sinds 1999, met maandag windsnelheden tussen 200 en 240 kilometer per uur. De autoriteiten vrezen voor aanzienlijke materiële schade.