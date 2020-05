Van meezingen met K3 tot koekjes vanaf de voeten in de mond: zo kwamen Greg Van Avermaet en Hanne Claes de lockdown

Kan olympisch kampioen Greg Van Avermaet beter doen in De container cup dan collega Oliver Naesen, die momenteel de eerste plaats bezet? En slaagt hij erin om het fietsrecord af te pakken van schaatser Bart Swings? Fanny Lecluyse staat al sinds de eerste week op nummer één bij de vrouwen. Sprintster Hanne Claes is de voorlaatste vrouw die haar van de troon kan stoten. Vlak voor ze de container in kropen, hadden we een korte babbel met de twee atleten.