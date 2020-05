‘Ik moest roepen, want een bel heb ik niet’: Nieuwe campagne doet oproep aan fietsers

“Nu veel meer mensen fietsen of wandelen én er een zonnig verlengd weekend voor de deur staat, is een fietsbel een must. Ook voor wielertoeristen.” Dat is de oproep van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), die er meteen aan toevoegt dat we die fietsbel met “gezond verstand” moeten gebruiken. Want laat het duidelijk zijn: het is niet omdat je een bel hebt, dat je ook heel de tijd van je moeten laten horen.