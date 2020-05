Limburg verloor in 30 jaar meer dan honderd voetbalclubs

Er zijn de voorbije dertig jaar meer dan honderd Limburgse voetbalclubs verdwenen. In het seizoen 1989-90 telde onze provincie nog 253 voetbalclubs (een hoogtepunt), nu zijn er dat nog welgeteld 148. Een daling van 105 stuks of 41 procent in dertig jaar tijd. Het is al van het seizoen 1956-57 geleden dat Limburg minder dan 150 voetbalclubs telde.