In een open brief pleiten 269 wetenschappers uit Vlaanderen en Wallonië, voornamelijk pediaters, om de scholen opnieuw te openen. "Er is voor ons geen enkele valabele medische reden te vinden om kinderen nog langer uit de gemeenschap te sluiten."

"In Denemarken heeft de heropening van scholen meer dan vier weken na de hervatting niet geleid tot een heropflakkering van de gevallen", klinkt het nog in de brief, die ondertekend is door 269 zorgverleners ...