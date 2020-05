Door een Europese richtlijn uit 2014 zijn vanaf woensdag metholsigaretten verboden in België. De Stichting tegen Kanker is blij, maar zou graag het verbod uitgebreid zien naar nieuwe verhitte tabaksproducten en cigarillo’s.

Het verbod op sigaretten met mentholsmaak in heel Europa dat vandaag in werking treedt, is alleen van toepassing op sigaretten en roltabak. “Onze wetgeving ...