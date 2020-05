Automobilist rijdt in op voetgangers in Luik: “Hij zat te lachen achter het stuur”

Rond 17 uur is een automobilist in de Luikse Rue de la Casquette op enkele voetgangers in de buurt van een bakkerij ingereden. Nadien vluchtte de man weg en verloor hij de controle over het stuur.

In de voetgangerszone van Rue de la Casquette in Luik reed een nog onbekende man in op enkele voetgangers, ter hoogte van bakkerij Pain d’Antan. Verschillende voorbijgangers geraakten daarbij gewond en volgens ooggetuigen vluchtte de man met zijn auto weg. Een van die getuigen zegt aan ‘Sudpresse’ dat de man achter zijn stuur aan het lachen was. Het kenteken van de auto was afgeschermd.

De vluchtende bestuurder reed aan hoge snelheid door de straat, in het stadscentrum van Luik, maar verloor bij het oprijden van de boulevard de la Sauvenière de controle over het stuur.

Zo dadelijk meer.