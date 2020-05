Drie gewonden bij steekpartij op de Meir, drie verdachten opgepakt

Antwerpen - Op de Meir in Antwerpen zijn dinsdagavond zeker drie personen gewond geraakt bij een vecht- en steekpartij. Dat zegt de lokale politie, die wat verderop drie verdachten kon oppakken. De politie doet in de buurt nog verder nazicht naar eventuele andere betrokkenen. Over de aanleiding van het incident in de drukke winkelstraat is nog niets bekend.

De politie kreeg omstreeks 17.15 uur een oproep over de vecht- en steekpartij en ging meteen ter plaatse. Ter hoogte van de Wapper werden drie vermoedelijke slachtoffers aangetroffen met volgens de eerste aanwijzingen steek- en snijwonden. De ernst van hun verwondingen was niet meteen duidelijk.

Even later trof de politie drie andere vermoedelijke betrokkenen aan bij een parkeergarage in de Gratiekapelstraat. Zij werden als verdachte opgepakt. Een van de verdachten zou ook lichte verwondingen hebben vertoond. Het is niet duidelijk of er mogelijk nog andere personen betrokken waren, maar de politie neemt het zekere voor het onzekere en doet nog verder nazicht in de omgeving.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wie van de betrokkenen als slachtoffer en wie als dader kan worden beschouwd. Ook de verhouding tussen de betrokkenen en het mogelijke motief voor het incident moet nog nader worden onderzocht.