Gratis mondmaskers voor alle Beringenaren vanaf 12 jaar dankzij stad Beringen!

Beringen - De stad Beringen verdeelt gratis mondmaskers aan de inwoners vanaf 12 jaar morgen, woensdag 20 mei! Het is duidelijk dat deze maskers een belangrijke rol zullen spelen wanneer de corona-maatregelen verder worden versoepeld. Als stad vinden we het dan ook belangrijk dat iedereen vanaf 12 jaar een exemplaar heeft.

Stad Beringen organiseert hiervoor opnieuw een huis-aan-huis bedeling. Morgen valt een pakketje met het juiste aantal mondmaskers in iedere Beringse brievenbus.178 medewerkers van de stad gaan in 18.383 brievenbussen in totaal 41.000 mondmaskers deponeren samen met een instructiefolder. De voorbije dagen waren onze medewerkers al druk in de weer om deze enveloppen klaar te maken voor verdeling! #allemaalberingen #huzarenstukje