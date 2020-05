UCI geeft rest wielerkalender vrij: Scheldeprijs op 14 oktober, geen Dwars door Vlaanderen dit jaar

De Internationale Wielerunie UCI heeft vanmiddag deel II van de internationale wielerkalender vrijgegeven. Opvallend: op woensdag 14 oktober stonden zowel de Scheldeprijs als Dwars door Vlaanderen geprogrammeerd, twee wedstrijden van Flanders Classics. Dwars door Vlaanderen liet intussen weten dit jaar niet te zullen organiseren.

Er komt dit jaar geen opvolger voor Mathieu van der Poel. Ondanks een plaats op de wielerkalender op woensdag 14 oktober ziet Wielerclub Waregem Vooruit af van de organisatie van Dwars door Vlaanderen. “We hebben lang getwijfeld, maar ik denk dat de schrapping de beste oplossing was voor zowel de stad Waregem als voor de organisatie zelf”, aldus voorzitter Carlo Lambrecht. “Deze beslissing is genomen in onderling overleg met de Scheldeprijs en Flanders Classics. Burgemeester Kurt Vanryckeghem zag Dwars door Vlaanderen met de hele problematiek van de coronacrisis ook niet bepaald zitten. Vooral omdat Waregem in het wzc De Meers zwaar is getroffen. We stonden als club ook al onze subsidie van 200.000 euro af voor de triage die de stad organiseerde. Zelf maakten we ook al 100.000 euro kosten die we verliezen. Soit, ik denk dat het beter is dat we gaan voor een volwaardige 75ste editie met startplaats in Roeselare en finish in Waregem op 31 maart 2021. En op deze manier krijgt de Scheldeprijs ook een leuke plek tussen Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen in.”

Thomas Van den Spiegel, CEO van Flanders Classics, bevestigt de annulatie. “De stad Waregem liet inderdaad uitschijnen dat het hen beter zou uitkomen om niet te organiseren en aangezien we met de Scheldeprijs op dezelfde dag een alternatief in huis hadden, konden wij ons daar in vinden en hebben we niet aangedrongen. Wat de Scheldeprijs zelf betreft, wachten we nog af of we in Terneuzen kunnen starten. Met de nieuwe datum van de Brabantse Pijl, 7 oktober, zijn we ook heel tevreden. Zo valt de wedstrijd tussen Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober) en Amstel Gold Race (10 oktober). Beter kon niet.”

De Internationale Wielerunie UCI liet wel weten dat de huidige kalenders op 9 en 10 juni opnieuw zullen worden geëvalueerd. Dan komt het Management Comité opnieuw samen en wordt bekeken hoe de pandemie evolueert en of er effectief kan worden gekoerst.

Belgische wedstrijden op internationale kalender

18 augustus: GP Zottegem

29 augustus: Druivenkoers Overijse

30 augustus: Brussels Cycling Classic

12 september: Eurométropole Tour

13 september: Antwerp Port Epic / Sels Trophy

16 september: Grote Prijs van Wallonië

19 september: Primus Classic

20 september: Gooikse Pijl

22 september: BK Anzegem

23 september: Omloop van het Houtland Middelkerke - Lichtervelde

30 september: Waalse Pijl (WorldTour)

4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik (World Tour)

06 oktober: Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke

07 oktober: Brabantse Pijl

11 oktober: Gent-Wevelgem (World Tour)

14 oktober: Scheldeprijs

18 oktober: Ronde van Vlaanderen (World Tour)

21 oktober: AG Driedaagse Brugge-De Panne (World Tour)