TIPS. Pippi Langkousjes en een tas van jeansafval

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Jarige Pippi Langkous

Het Zweedse typetje Pippi Langkous bestaat 75 jaar en dat wordt bij het Zweedse merk Happy Socks gevierd met een speciale collectie… kousjes. De collectie - voor jong en ouder - herinnert de meest memorabele momenten uit haar avonturen. Een deel van de opbrengst gaat naar Pippi of Today, een initiatief van The Astrid Lindgren Company in samenwerking met Save the Children. Pippi of Today helpt de miljoenen meisjes die noodgedwongen hun thuis moeten verlaten in de zoektocht naar een betere toekomst. Gift set: 24,95 euro.

Duurzaam Belgisch



Gaan shoppen met een plasticvrije tas of gewoon zin in een nieuwe schoudertas om onder meer mee te nemen naar een picknick? De Belgische modeketen JBC heeft een exemplaar met denimlook gemaakt dat volledig uit gerecycleerd materiaal bestaat. Niet alleen de stof is afval dat een tweede leven kreeg, ook de lederen accenten zijn eerder gebruikt. Ze komen voort uit het snijafval van bruine en zwarte riemen. Prijs voor een tas: 6,50 euro.

Een beetje wereldverbeteraar

Het merk Love Beauty and Planet zet in op Small Acts of Love vanuit de overtuiging dat het de kleine daden zijn die tellen om een groot verschil te maken. Denk aan een kortere douche of het hergebruiken van een tas, zoals hierboven. Om mensen aan te zetten om kleine veranderingen te verwezenlijken hebben het Gentse bureau Kaart Blanche onder de arm genomen. Dat maakte een face filter om je te inspireren qua goede daden. Hoe je meespeelt? Ga naar de Instagrampagina van het merk, waar je de gratis filter vindt en kunt toepassen.

Zachte nachten voor je haar

BV-kapper Jochen Vanhoudt heeft zijn online gamma uitgebreid met kussens plus satijnen slopen. Je legt je hoofd er niet alleen zacht op neer, maar het materiaal zou ook vriendelijker zijn voor huid en haar. Haar op satijn glijdt immers over de sloop en heeft zo minder kans om samen te klitten tegen het uur waarop je wekker gaat. Beschikbaar in achttien verschillende kleuren en vanaf 23,95 euro. Zowel online als in het salon te koop.