Tom Waes gaat vanaf 6 september opnieuw ‘Undercover’

Lommel - De serie Undercover gaat in september weer verder. Dinsdag kondigden streamingdienst Netflix en Eén met een trailer aan dat het tweede seizoen van de serie die werd opgenomen in Lommel vanaf 6 september te zien zal zijn.

Hoofdrolspelers Frank Lammers, Anna Drijver, Elise Schaap en Tom Waes zijn ook komend seizoen weer van de partij. Lammers (Ferry Bouman in de serie) verklapt dat fans van de misdaadserie iets hebben om naar uit te kijken. “Ferry is back, so watch out! Het tweede seizoen van Undercover is nog spannender, met nieuwe karakters en verhaallijnen. Ik kan niet wachten voor de fans om het te zien”, zegt hij.

Van het Blauwe Meer naar El Dorado

Het actieterrein van Bob (Tom Waes) verlegt zich dit seizoen van een camping naar een country- en western-manege waar ze zich cowboys in het wilde Westen wanen. Zijn doelwit: broers en wapenhandelaars Berger (vertolkt door Sebastien Dewaele en Wim Willaert). De broers zijn op het eerste gezicht vriendelijke kerels die de El Dorado Ranch runnen, maar achter de schermen zijn het meedogenloze wapenhandelaars met bloed aan hun handen.

Net als XTC zijn wapens en oorlogstuig immers een belangrijk exportproduct voor België. Ons kleine land is een grote speler in de internationale wapenhandel, waarvan de jaarlijkse omzet wereldwijd op 500 miljard dollar geraamd wordt. Net als drugsbaron Bouman opereren dergelijke criminelen onopvallend onder de Vlaamse kerktoren. Kortom, een interessante insteek voor een nieuwe spannende plot. Daarnaast wordt ook een aantal nieuwe personages geïntroduceerd. Kickbokser Rico Verhoeven speelt een van die karakters.

Tom Waes, die in Undercover absoluut niet uit de toon viel qua acteerprestaties, kan meer dan tevreden zijn met de kijkcijfers. Wekelijks keken er zo’n 1,1 miljoen Vlamingen.