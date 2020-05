Drie waterspelletjes waar je kinderen zich de komende mooie dagen aan kunnen wagen

Als we het weerbericht mogen geloven, wordt het tijdens het komende verlengd weekend stralend lenteweer. Hét moment voor waterspelletjes in je eigen sociale bubbel. Wij zetten er drie op een rij met aandacht voor zo weinig mogelijk waterverspilling.

Sponsbommetjes

Neem een spons naar keuze. Keukensponsjes zijn een goed plan, maar wel wat aan de kleine kant voor dit knutselproject. Grotere sponsjes in verschillende kleuren zijn nog beter. Snijd ze verticaal in vier gelijke stroken. Doe dit met zoveel sponsjes als gewenst. Leg nu twee rijen van vier stoken op elkaar en maak ze in het midden strak vast met een elastiekje. Je eindigt met een soort pomponnetjes om onder te dompelen in een emmer water en elkaar mee aan te vallen. Het leuk eis dat je ze het zelfgemaakte speelgoed kan hergebruiken.

Verfrissend ballenbad

Ook voor dit spel heb je niet veel nodig. Enkele ballen uit een setje voor in een ballenbad volstaan, maar ook jongleerballen, plastic petanqueballen of tennisballen doen perfect dienst. Met twee emmers - verschillende groottes mogen en een voetbadje ook - en een stoel heb je alle benodigdheden. Vul de emmers met water en gooi alle ballen in een van beide. Laat je kindje plaatsnemen op de stoel en alle ballen er met de voetjes uitnemen om veilig naar de andere te brengen. Verfrissend! Tip: maak er een wedstrijd voor je kroost en kijk wie er het snelst tien ballen veilig kan verplaatsen. Je kunt hen ook water uit een kinderzwembad laten vissen en in een emmer deponeren.

Waterwall

Willen jullie in de toekomst minder wegwerpplastic gaan gebruiken, maar liggen er wel nog petflessen en wegwerpbekers in de buurt? Dan kun je ze gebruiken om een indrukwekkende wall te maken. Bevestig flessen van verschillende groottes zigzag op een plank op pallet. Daarvoor kun je transparante silicone, lijm of duct tape gebruiken. Het is belangrijk om de flessen met elkaar te verbinden, dit kan door het mond van de ene fles in een kleine insnijding te draaien van een andere fles of via een darmpje en trechters. Verwijder zeker de bodem van de flessen. Plaats onder de onderste fles een emmer of reservoir. Dan kan het spel beginnen en altijd herbeginnen met hetzelfde water: giet water in de fles helemaal bovenaan de wall en volg de weg dat het aflegt tot beneden. Het principe van een knikkerbaan, maar dan zonder knikkers en een grote kans op afkoelend gespat.

Tip: geef je waterstation een passende naam en maak verf de achtergrond in opvallende kleuren.