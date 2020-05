Drie nieuwe corona-overlijdens en opnieuw meer besmettingen in Limburg

Hasselt - In Limburg zijn opnieuw drie mensen met een coronabesmetting overleden. Twee patiënten stierven in het AZ Vesalius Ziekenhuis in Tongeren, één bewoner met een coronabesmetting overleed in een rusthuis. Ook het aantal nieuwe besmettingen in onze provincie stijgt opnieuw.

In Limburg hebben gisteren 56 mensen te horen gekregen dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat is een forse stijging in vergelijking met gisteren toen er sprake was van slechts 12 nieuwe positieve gevallen. Het is ook voor het eerst in negen dagen dat het aantal nieuwe besmettingen opnieuw boven de grens van vijftig gaat. Of dit betekent dat het virus opnieuw aan kracht wint in Limburg, valt nog af te wachten. Dat zal uit de cijfers van de komende dagen moeten blijken. Op dit moment zijn in Limburg 5.934 mensen met zekerheid besmet geraakt met het coronavirus. Dat betekent dat 69 op 10.000 inwoners het coronavirus al gedragen heeft of nog altijd draagt. We blijven daarmee met stip de zwaarst getroffen provincie.

Minder patiënten

Het coronavirus eiste net als gisteren drie nieuwe slachtoffers in Limburg. Twee patiënten stierven in het AZ Vesalius Ziekenhuis in Tongeren, één bewoner met een coronabesmetting stierf in een rusthuis. Dat brengt het totale aantal overleden coronapatiënten in de ziekenhuizen op 396. In de rusthuizen lieten al 510 bewoners het leven, waarvan er 101 met zekerheid besmet waren en 409 een vermoedelijke besmetting hadden. De totale dodenbalans van het coronavirus in Limburg komt daarmee op 908. Wel goed nieuws is dat de druk op de ziekenhuizen blijft afnemen. In zes van de zeven ziekenhuizen - Pelt niet meegerekend - liggen er in totaal nu nog 107 coronapatiënten. Tijdens de piek van de crisis lagen er in diezelfde zes ziekenhuizen nog 459 patiënten. Jessa in Hasselt telt vandaag nog 38 patiënten (5 op intensieve), ZOL in Genk 32 (5 op intensieve), AZ Vesalius 12 (3 op intensieve), Sint-Trudo 9 (3 op intensieve) en Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik en Sint-Franciscus in Heusden-Zolder hebben elk nog 8 patiënten. In totaal mochten in Limburg al minstens 1.316 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten.

9.108 overlijdens

Op nationaal vlak was er wel een lichte stijging van het aantal patiënten in de ziekenhuizen. Er kwamen 50 nieuwe patiënten bij en er werden er 30 ontslagen. In totaal liggen er in de ziekenhuizen nu nog 1.630 coronapatiënten, dat zijn er zestien meer dan de dag voordien. Nog 345 patiënten liggen op intensieve, een lichte stijging met drie. Met 29 nieuwe overlijdens komt de totale dodenbalans op 9.108. Hiervan overleed 48 procent in het ziekenhuis, 51 procent in een woonzorgcentrum, 0,2 procent thuis en 0,4 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen, in de rusthuizen gaat het vaak om vermoedelijke gevallen.