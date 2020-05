Ondergrondse ruimtes gevonden bij Klaagmuur in Jeruzalem

Bij opgravingen in een tunnel bij de Klaagmuur in Jeruzalem zijn ondergrondse ruimtes gevonden. Deze werden uit rotsen gehouwen en dateren uit de tijd van de Romeinse overheersing rond 2000 jaar geleden, zei de Israëlische autoriteit voor oudheden dinsdag. De kamers werden vermoedelijk gebruikt door inwoners van Jeruzalem voordat de Romeinen de tweede Joodse tempel in het jaar 70 vernietigden.