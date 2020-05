Het Antwerpse IT-bedrijf Brightest is voor zijn Genkse vestiging op zoek naar 25 werknemers. Om de coronamaatregelen te respecteren, voeren ze de sollicitatiegesprekken al wandelend of fietsend aan hun vestiging op het Thor Park in Genk.

Brightest test nieuw ontwikkelde software op fouten voordat een bedrijf deze in gebruik neemt. De Limburgse vestiging is het derde kantoor, naast het hoofdkwartier in Kontich en het flexoffice in de Ghelamco ...