Anderlecht-beloftencoach Craig Bellamy lijdt aan depressie: 'Ik neem al drie jaar medicatie'

Craig Bellamy (40), de beloftecoach van Anderlecht, worstelt al jaren met een depressie. 'Ik neem al drie jaar medicatie, en dit is de eerste keer dat ik erover spreek', toont de Welshe ex-speler van onder meer Liverpool en Manchester City zich moedig.

'De voorbije drie of vier jaar hebben ze een depressie bij me gediagnosticeerd. Ik ben een depressieve man, daar kan ik niet aan ontsnappen. Ik heb belachelijke pieken, en enorme dalen. Ik neem nu al drie jaar medicatie, en dit is de eerste keer dat ik erover spreek.' Dat zegt de Welshman bij het Britse Sky Sports tijdens de Mental Health Awareness Week.

Dat Bellamy, die van 1996 tot 2014 actief was in het Engelse profvoetbal, plots vertelt dat hij al jaren depressief is, past voor velen niet in het plaatje van het kleine, agressieve driftkikkertje dat de Welshman op het veld was. Dat was niet meer dan een façade, zegt Bellamy nu. 'Je kon geen moment van zwakte tonen. Dat was onmogelijk, zeker voor onze generatie.'

De aanvaller onthult ook hoe hij bijna kraakte onder de druk tijdens zijn carrière. 'Ik kwam thuis na een wedstrijd en sprak twee of drie dagen helemaal niet. Ik was nog maar net vader geworden en getrouwd, en ik zei geen woord. Ik ging letterlijk alleen in een kamer zitten, sloot me van alles af, en ging zelfs alleen slapen. Dan ging ik trainen en herhaalde ik dezelfde routine. Dat was de enige manier waarop ik ermee om kon. Ik dacht dat niemand het zou begrijpen.'