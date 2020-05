Van bruin naar blond: ook topmodel Kaia Gerber ging naar de kapper

Het Amerikaanse topmodel Kaia Gerber heeft van deze vreemde tijden gebruikgemaakt om een kleine metamorfose te ondergaan. Ze nam afscheid van haar donkerbruine lokken en heeft nu een overwegend blonde bob.

De 18-jarige Kaia Gerber koos niet resoluut voor blond, maar wel voor heel veel blonde highlights tussen haar natuurlijke bruine lokken. Op een eerste foto staat de dochter van Cindy Crawford in haar bikini om haar kapsel te tonen, al valt er ook nog iets anders op… Het model zit met haar linkerarm in het gips. Ze had naar eigen zeggen een klein ongelukje en is oké, maar blijft vaag over wat er precies is gebeurd.

Op een tweede foto toont ze haar coupe soleil vanuit het zwembad, waarin ze met zonnebril op haar neus en gebroken arm een boek leest op haar tablet. Gerber is een van de vele beroemdheden die met een nieuwe look experimenteerde in coronatijden. Bekijk hier een uitgebreide lijst van alle DIY-kapselprojecten.