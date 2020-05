Influencers willen vandaag Crocs met aardbeien

Over smaken valt te twisten, maar Crocs zijn momenteel bijzonder populair bij mode-influencers op Instagram. Het gaat meer bepaald om de uitvoering met aardbeien. Ze blijken bovendien nog niet overal uitverkocht te zijn.

Crocs worden nu weer eens verguisd, dan weer opgehemeld en soms zijn ze zelfs ronduit fashionable. Denk maar eens de paartjes met plateauzolen en steentjes die ontworpen werden door respectievelijk Balenciaga en Christopher Kane en die in geen tijd de deur uitvlogen. En dat is ook het geval voor een eenvoudigere witte Crocs ‘Vacay Vibes’ met daarop aardbeien geprint.

Op Instagram tieren ze welig. Zo draagt Laurel Pantin, moderedacteur bij InStyle, ze trots op sociale media terwijl ze met haar kindje speelt. Handtassenontwerper Clare Vivier draagt ze dan weer bij kaki pantalon, kostuumjasje en geruite tas. En in hun spoor volgen nog allerlei andere fashionista’s. De Crocs passen prima in de biz-leisure-trend, waarbij comfortabele stukken met meer zakelijke worden gemengd. Ideaal om thuis in rond te lopen als je moet telewerken.

Via de website van Crocs zelf zijn ze niet meer verkrijgbaar - enkel nog in de oranje uitvoering met bananen - maar wie een beetje zoekt vindt ze wel nog online. Voor een paar tel je 42,99 euro neer.