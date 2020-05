Zeven Limburgse ziekenhuizen vragen om extra financiële steun: “Alle hens aan dek”

Hasselt - Omdat Limburg in deze coronacrisis de zwaarst getroffen provincie is, vragen de zeven Limburgse ziekenhuizen extra financiële steun van de federale regering. De overheid voorziet voor de ziekenhuizen 1 miljard euro. “Omdat wij in Limburg de zwaarste lasten moeten dragen, vragen we een evenredige financiële compensatie”, klinkt het bij de ziekenhuizen.

In een gezamenlijke boodschap benadrukken de zeven Limburgse ziekenhuizen de ernst van de financiële gevolgen van de corona-epidemie. In Limburg is die financiële impact op de ziekenhuizen veel groter dan in de rest van het land, omdat onze provincie het zwaarst wordt getroffen tijdens deze crisis. “Het miljard euro dat de regering voorziet om de lasten van ziekenhuizen op te vangen, dient te worden verdeeld op basis van objectieve parameters zoals het aantal hospitalisaties van Covid-patiënten, het aantal patiënten op de intensive care afdelingen en het aantal beademde patiënten”, klinkt het bij de Limburgse ziekenhuizen. “De cijfers liegen er niet om. Limburg kent het hoogst aantal patiënten besmet met COVID-19, het hoogst aantal patiënten op intensieve zorgen en helaas ook het hoogst aantal overlijdens. Bij de verdeling van het geld moet de regering hier rekening mee houden.” Ook vandaag is het in de zeven Limburgse ziekenhuizen “nog steeds alle hens aan dek”. “Nu de piek stilaan afvlakt, komt er wat ademruimte, maar een tweede piek nog voor de zomer is niet ondenkbaar”, klinkt het.

Donkerrood

“De snelheid waarmee ons ziekenhuis op enkele weken tijd een complete transformatie heeft ondergaan, is indrukwekkend”, zegt dr. Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. “Niets is als vanouds. Nieuwe zorgtrajecten werden uitgetekend, IT-systemen aangepast, afdelingen opgesplitst en vertimmerd, nieuwe teams samengesteld en uitgebreid. Op de piek van de crisis waren er 16 corona-afdelingen operationeel, waaronder 5 intensieve diensten. De logistieke en bijgevolg de financiële impact daarvan is zeer groot. Tel daarbij nog het verlies op dat de ziekenhuizen hebben door niet-gerealiseerde activiteit en omzet, dan zal het niet verbazen dat de jaarresultaten van menig ziekenhuis donkerrood zullen kleuren.” Erwin Bormans, algemeen directeur van het ZOL in Genk: “Ook ons ziekenhuis werd snel volledig getransformeerd en de electieve activiteiten werden onmiddellijk stilgelegd. Medewerkers, artsen en patiënten worden maximaal beschermd, extra middelen worden ingezet om de zwaar zieke patiënten, zeker deze op intensieve zorgen, goed te kunnen verzorgen. Dit heeft inderdaad een grote financiële impact en zal dit nog een lange tijd hebben.”

Oog van de storm

“In Sint-Truiden zijn we al heel vroeg in het oog van de coronastorm beland”, zegt dr. Raf Lippens, algemeen directeur van Sint-Trudo. “We hebben hier eerder dan in andere ziekenhuizen, in een mum van tijd een draaiboek moeten opstellen en uitvoeren. Om plaats te maken voor de verzorging van coronapatiënten hebben we onze reguliere activiteiten al heel vroeg in de crisis moeten afbouwen, nog vóór de overheid hierrond met richtlijnen kwam voor alle ziekenhuizen. Daarnaast hebben we ook buiten het ziekenhuis maximaal inspanningen geleverd, wat niet zo evident is voor een kleiner ziekenhuis als het onze. Ook hebben we, in samenwerking met het Truiense stadsbestuur, hulp geboden bij het opzetten van een pretria post door de huisartsen, we zijn nauw betrokken bij het eerste operationele schakelzorgcentrum in Sint-Truiden en we bieden hulp aan woonzorgcentra en Fedasil. We mogen fier zijn over hoe alle medewerkers van Sint-Trudo samen erin geslaagd zijn om onze belangrijke maatschappelijke rol waar te maken. Maar ook hier kunnen we niet om de impact heen die dit momenteel al op ons ziekenhuis heeft gehad.”