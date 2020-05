Slaat corona harder toe als er veel luchtvervuiling is?

Er lijkt een verband te bestaan tussen de gevolgen van Covid-19, het aantal besmettingen en de hoeveelheid luchtvervuiling in een regio. Dat suggereren verschillende studies gevoerd aan onder andere de Universiteit van Harvard en Cambridge. Er zijn correlaties, zoveel is duidelijk. Al is dat nog geen bewijs en daar moeten Vlaamse wetenschappers van de UHasselt, de KUL, het UZA en het AZ Nikolaas nu verandering in brengen.