Planckendael moet afscheid nemen van olifant Dumbo

Droevig nieuws uit de dierentuin Planckendael in Mechelen. De verzorgers troffen dinsdagochtend de zieke olifant Dumbo dood aan in haar perk. De stamoudste werd 48 jaar.

De gezondheid en levenskwaliteit van de 48-jarige Aziatische olifant Dumbo verslechterde dag na dag, klinkt het bij de dierentuin. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Gemiddeld worden Aziatische olifant 50 tot 60 jaar oud.

Dumbo arriveerde in 1974 op 2-jarige leeftijd in ZOO Antwerpen. In juni 2012 verhuisde ze met de andere olifanten Pyo Pyo, May Tagu, Kai-Mook en Yu Yu Yin naar Planckendael. Ze toonde zich de voorbije jaren als een zachtaardige en lieve verzorger voor de kudde van zes.

Door de dood van Dumbo zal de hiërarchie in de olifantengroep zich moeten herschikken. Yu Yu Yin is de oudste, maar Kai-Mook en May Tagu eisen ook hun plaatsje op. Suki en Tun Kai zijn nog te jong om een plek in de bovenste hiërarchie op te eisen.

Bij Planckendael reageren ze aangeslagen door het droeve nieuws. “Dumbo ging al bijna een mensencarrière mee”, zegt verzorger Ben. “Ze was heel bijzonder en we zullen haar erg missen.”