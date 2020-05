Meer dan helft mensen raakte wellicht besmet op het werk, veel minder in een winkel

De helft van de deelnemers aan de Grote Coronastudie van UAntwerpen die een Covid-19-diagnose kregen, vermoeden dat ze besmet raakten op het werk. Dat is een van de voornaamste conclusies van het negende deel van de enquête.

“51 procent van alle 192 deelnemers die een Covid-19-diagnose kregen en een sterk vermoeden of een zekerheid hebben over hun infectiebron, geeft aan dat ze de infectie op het werk opdeden”, klinkt het bij UAntwerpen. 24 procent geeft zijn huishouden aan als infectiebron. Slechts 10 procent van alle infecties gebeurden volgens de enquête in een winkel.

De onderzoekers achter de studie vinden het vooral opvallend dat 59 mensen uit de zorgsector aangeven tijdens het uitoefenen van hun job geïnfecteerd te zijn. “Resultaten uit een statistische analyse suggereren dat Covid-19 patiënten die een sterk vermoeden hebben dat ze thuis zijn geïnfecteerd, gelinkt zijn aan grotere gezinnen”, klinkt het.

Foto: UAntwerpen

De enquête is aan zijn tiende bevragingsweek toe en ditmaal is er voor het eerst een luik voor kinderen bij. Voor de tiende dinsdag op rij roepen wetenschappers op om massaal deel te nemen aan de grootschalige bevraging rond de impact van de coronamaatregelen en -crisis. Heel wat vragen komen week na week terug, om evoluties in kaart te brengen. Er is echter telkens ook een specifieke focus, gebaseerd op de actualiteit. Ditmaal is er een afzonderlijke bevraging voorzien voor kinderen onder de twaalf jaar. “Veel beslissingen worden boven het hoofd van kinderen genomen”, zegt onderzoeker Koen Pepermans. “Wij willen nu achterhalen hoe zij denken over bepaalde zaken: wat misten ze het meest tijdens de quarantaine? Met wie hadden ze contact? Wat vonden ze leuk en niet zo leuk aan de voorbije periode?”

Wat het dragen van een mondmasker betreft, is 90 procent er intussen van overtuigd dat het goed is dat het verplicht wordt op het openbaar vervoer. Minder dan 20 procent vindt dat het ook op straat verplicht zou moeten zijn. 75 procent vindt wel dat winkelpersoneel er eentje moet dragen.

De enquête is in vier talen beschikbaar tot dinsdagavond 22 uur op www.corona-studie.be.