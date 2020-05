Zes iPads gestolen in school in Val-Meer: directeur roept op om buit terug te brengen

Regio

Voor de derde keer in nauwelijks één jaar kreeg de vrije basisschool ‘De Kleine Bond’ in Val-Meer ongewenst bezoek. Via een opengebroken kelderraam raakten dieven vorig weekend toegang tot in de lokal...

Lees verder