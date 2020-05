UZ Leuven onderzoekt immuunsysteem bij kankerpatiënten met COVID-19

Onderzoekers van het UZ Leuven zijn begonnen met een nieuwe klinische studie naar de reactie van het immuunsysteem bij kankerpatiënten die getroffen worden door het coronavirus. Ze willen weten of het ziekteverloop van de kanker in combinatie met COVID-19 wijzigt. Dat meldt het UZ Leuven dinsdag.

Het immuunsysteem is cruciaal bij het bestrijden van infecties en komt sterk onder druk te staan bij mensen die besmet raakten met COVID-19. Het falende afweermechanisme is bedreigender dan het eigenlijke coronavirus. Dat werd op de diensten van intensieve zorg in de ziekenhuizen al snel na het uitbreken van de pandemie duidelijk.

Ook bij de ontwikkeling en het verloop van kanker speelt het immuunsysteem een belangrijke rol. Immunotherapie, waarbij het eigen immuunsysteem wordt ingezet om kankercellen aan te vallen, is de jongste jaren aan een opmars toe.

Wisselwerking

Het nieuwe onderzoek van het UZ Leuven staat onder leiding van professor An Coosemans, specialiste in immunotherapie. Volgens haar is interactie tussen een bestaande kanker en infectie met het coronavirus zeer waarschijnlijk. “Die wisselwerking willen we in kaart brengen. We hopen nieuwe inzichten te verwerven om patiënten beter te kunnen informeren en op termijn immunotherapie tegen kanker te verbeteren”, zegt Coosemans.

“In deze tijden ligt de focus natuurlijk op het onderzoeken van de interactie tussen kanker en het coronavirus. De studie kan ons ook nuttige informatie geven over hoe infecties met andere virussen zoals hepatitis en griep de kankerbehandelingen kunnen beïnvloeden.” De studie loopt in samenwerking met de universitaire ziekenhuizen van Gent en Antwerpen.