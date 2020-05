Man neergeschoten door politie in Aalter: slachtoffer is 35-jarige man

Aalter - De man die maandagavond doodgeschoten werd door de politie in het Oost-Vlaamse Aalter, was een 35-jarige man uit Eeklo die gewapend was met messen. De precieze omstandigheden van het schietincident worden verder onderzocht, meldt het Oost-Vlaamse parket.

Het incident gebeurde rond 19 uur in de Weibroekdreef in Aalter. De politie kreeg een oproep binnen dat er een man over straat liep met twee messen, zegt het parket. “De politie ging ter plaatse naar de Weibroekdreef en trof daar de verdachte aan. Het betreft een 35-jarige man uit Eeklo, die woont in Aalter. Bij interceptie van de betrokkene heeft zich een schietincident voorgedaan, waarbij de precieze omstandigheden verder worden onderzocht. Het parket kwam samen met een wetsarts en wapendeskundige ter plaatse. Ook het labo en Comité P zijn ter plaatse afgestapt.”

Volgens de standaardprocedure loopt er een onderzoek naar de gewapende man en naar het optreden van de politie. Er waren verschillende getuigen ter plaatse, zegt het parket. Dinsdag zullen er nog een aantal verhoren plaatsvinden en zal er een autopsie op het slachtoffer uitgevoerd worden.