Op woensdag 20 mei zal er terug een markt plaatsvinden op het Hertog Janplein in Lommel. Deze markt die geopend is tussen 13 uur 30 en 17 uur 30 zal gepaard gaan met de nodige maatregelen.

Zo wordt gewerkt met aparte in- en uitgangen. Er zijn 2 ingangen: eentje ter hoogte van de Heerdgang (aan het Corbie-hotel) en de andere via de Molsekiezel. De markt verlaten kan via de Hees of aan de ...