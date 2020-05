Britse GP Formule 1 is in gevaar door quarantaineplannen van overheid

Het bestuur van de Formule 1 vreest dat er dit jaar geen Grote Prijs kan worden georganiseerd in Groot-Brittannië door de plannen van de overheid om een quarantaineperiode van veertien dagen in te voeren.

Om een tweede piek van de coronapandemie te vermijden, wil de Britse regering mensen die het land binnenkomen verplichten veertien dagen in quarantaine te gaan. Maar dat kan een probleem worden voor de Formule 1, dat twee Grote Prijzen plant in Silverstone kort na twee races in Oostenrijk begin juli.

'Een quarantaine van veertien dagen zou het organiseren van een Britse Grote Prijs dit jaar onmogelijk maken', verklaarde een woordvoerder van de F1.