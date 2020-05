Fit Happens Tongeren loopt 1.700 euro bij elkaar voor het goede doel

Tongeren - De Tongerse loopgroep Fit Happens had al verschillende uitdagingen gevonden om hun leden te motiveren te blijven lopen tijdens deze coronacrisis. Zo werden ze de voorbije twee weken ‘Fit Happens Hartlopers’ en werd er gelopen voor het goede doel. Zelf werd er aan 0,50 euro/km gelopen en werden er sponsors aangetrokken om deze gelopen kilometers mee te steunen.

Als er voor 350 euro werd gelopen, kwam er taart op tafel. Het werd een onverhoopt succes, want uiteindelijk werd er maar liefst 1.700 euro bij elkaar gelopen. Dit dankzij de inspanningen van de lopers, maar ook dankzij de talrijke sponsors die dit mogelijk maakten.

Vzw Zorgenkind Prospèrke is het goede doel dat werd verkozen en mocht dinsdag 19 mei de cheque ter waarde van 1.700 euro in ontvangst nemen. Waarnemend burgemeester An Christiaens en schepen Patrick Jans waren ook aanwezig bij de overhandiging van de cheque en lieten weten dat het stadsbestuur volledig achter dit mooie initiatief staat.