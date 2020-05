De 68-jarige voormalige huisarts Jean K. uit Halen is in Hasselt veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij bleef zijn activiteiten als dokter uitoefenen ondanks zijn schrapping. De zestiger verkocht onder meer op café voorschriften aan vijf euro het stuk.

De Provinciale Geneeskundige Commissie Limburg trok in oktober 2008 het visum van de arts in. “Wie het beroep wil uitoefenen moet een diploma hebben om over een visum te beschikken en tot slot ingeschreven ...