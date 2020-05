Aardverschuiving voor de liefhebbers van de populaire fiets- en loopapp Strava waarmee je al je prestaties minutieus kan bijhouden. Het is er gedaan met gratis krachtmetingen want voortaan moet je betalen voor een deel van de functies.

“Dit is een zwaar jaar, maar in moeilijke tijden zetten mensen vaak hun prioriteiten opnieuw op een rijtje. In 2020 zijn we dan ook anders naar de wereld gaan kijken: wat is het belangrijkst voor ons ...