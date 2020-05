“De modeshow zoals we die kennen, komt niet meer terug”

De coronacrisis heeft er in een versneld tempo voor gezorgd dat de modeweken en de bijhorende shows waarschijnlijk nooit meer zullen plaatsvinden in een gedaante zoals we die de voorbije decennia kenden. Er staat een revolutie in de modewereld voor de deur.

“Ik denk dat dit het begin is van een nieuw tijdperk en we nooit meer zullen teruggaan naar de manier waarop het was”, zegt Alexandre de Betak in een interview met Vogue. Hij is de oprichter van Bureau Betak, het productiehuis achter shows van labels zoals Christian Dior, Saint Laurent, Kenzo , Michael Kors, Rodarte, en spraakmakende evenementen zoals de LVMH-prijs.

Digitale technologie zal volgens hem steeds belangrijker worden en de kans is groot dat de modeshows, waarbij tientallen gasten op elkaar gepropt zitten op de eerste rijen, voorgoed tot het verleden behoren. De modeweek in Parijs in maart zou wel eens de laatste in zijn soort geweest kunnen zijn, klinkt het.

Dries Van Noten

Door de Covid-19-pandemie zijn heel wat merken nu al verplicht om hun modeshows van juni en juli virtueel te presenteren en pakweg Dries Van Noten heeft zelfs al aangekondigd dat hij zijn shows voor mannenmode in juni en die voor vrouwenmode in september gewoon schrapt. Ook Saint Laurent liet al weten voorlopig alle evenementen voor de rest van het jaar te schrappen. Het spreekt voor zich dat er nog velen in hun spoor zullen volgen.

“Ik wil mezelf niet in de eigen voet schieten, maar ik denk dat het traditionele systeem van de modeweek niet langer van toepassing is”, zegt de Betak nog. “De tijd om te veranderen wat we doen, is eindelijk aangebroken en dat maakt me enthousiast. De modeweken waren een oude, roestige machine. Daar komt nu een einde aan. Modeshows zullen niet uitsterven, maar wel opnieuw geboren worden.”