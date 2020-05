Veel minder zieken door coronamaatregelen: “Artsen geven die raad al jaren, maar er werd zelden geluisterd”

De coronamaatregelen zoals afstand houden en veel vaker je handen wassen doen ook het aantal gevallen van buikgriep en oorontstekingen enorm dalen. “Als we nu volhouden met die betere hygiëne en we sneller thuisblijven wanneer we ons ziek voelen, houden we die cijfers ook in de toekomst veel lager”, beklemtonen de Vlaamse huisartsen.