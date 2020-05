Fans van Thuis moeten hun favoriete soap niet missen tot na de zomer. De makers lanceren op maandag 25 mei een fictiereeks op de radio, waarin elke weekdag een inkijk gegeven wordt in het leven van Karin Baert. Dat is het personage van Kadèr Gürbüz.

In Ik, Karin zal Karin Baert centraal staan. Dat personage, gespeeld door Kadèr Gürbüz, is een advocate, stiletto-liefhebster, ex van Tom en moeder van Kobe. En ook wel een feeks, zullen veel kijkers ...