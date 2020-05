Politie spoort blonde bestuurder van Opel Frontera op: getuigen gezocht

Kortessem -

De politie van het kanton Borgloon is op zoek naar de blonde bestuurder van een Opel Frontera die maandagavond de politie wist af te schudden. Een politiepatrouille kruiste maandag rond 22 uur de man in Vliermaal. Op zijn SUV hing vooraan geen nummerplaat waardoor de achtervolging werd ingezet. Achteraan de auto hing een Nederlands kenteken. De man reed plankgas weg toen hij in de gaten kreeg dat hij werd gevolgd. Ter hoogte van het bos aan het kerkhof van Vliermaalroot speelden de agenten het spoor van de Opel kwijt.