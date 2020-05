Het Antigifcentrum slaat alarm. Sinds de uitbraak van de coronacrisis zagen ze het aantal oproepen met 15 procent stijgen. “We hebben zelfs mensen binnengekregen die bleekwater in hun badwater hadden gedaan. Om heel hun lijf te kunnen ontsmetten, zeiden ze. In godsnaam. Doe. Dat. Niet.”

“Het is zorgwekkend”, zegt professor Dominique Vandijck, topman bij het Antigifcentrum. “Wanneer mensen meer thuis zijn, bijvoorbeeld in de vakantieperiodes, zien we altijd een stijging in het aantal ...