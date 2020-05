80 dagen headlines over corona: waarover we ons daarvoor druk maakten?

Tachtig dagen geleden kondigde Maggie De Block officieel aan dat corona in het land was. Twee dagen later zou ze de slogan van het jaar lanceren: “Blijf in uw kot.” Corona was toen al doorgedrongen in de krant, maar speelde nog de tweede viool. Sindsdien heeft het virus al het andere nieuws naar de laatste pagina’s verdrongen. Tijd voor een update. Hoe staat het met het nieuws waarover de wereld zich tachtig dagen geleden min of meer zorgen maakte?