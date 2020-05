LeBron James snakt naar competitie: “Ik wil opnieuw spelen”

Sinds 11 maart wordt er door de coronacrisis niet meer gespeeld in de NBA. Inmiddels wordt in sommige sporten stilaan de draad weer opgepikt en superster LeBron James hoopt dat ook het Amerikaanse basket snel zal volgen.

“We zien dat sporten als Ultimate Fighting en voetbal hervatten. We horen dat het baseball mogelijk gaat hernemen”, zegt de vedette van de Los Angeles Lakers in een bijdrage op het platform Uniterrupted, dat hij zelf oprichtte. “Weet dit, ik wil opnieuw spelen. Ik hou van basketbal. Ik weet hoe inspirerend de basketsport is. Zo snel mogelijk, wanneer het opnieuw mag, moeten we het basket terug naar onze fans brengen.”

Al wekenlang wordt er door bestuurders en clubs naar een manier gezocht om de competitie op een veilige manier te kunnen hervatten. Er wordt onder meer gedacht om het seizoen verder te zetten op een beperkt aantal locaties of in één stad, zoals Orlando of Las Vegas. NBA Commissioner Adam Silver hoopt de knoop naar verluidt begin juni te kunnen doorhakken.

Zowat de helft van de teams heeft intussen van de lokale overheid de toestemming gekregen om de trainingen in zaal te hernemen. Daarbij moeten wel strenge veiligheidsvoorschriften worden gerespecteerd.