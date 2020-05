Amerikaanse gouverneurs geven sportwereld hoop op snelle hervatting

De Amerikaanse sport krijgt steeds meer signalen uit de politiek dat professionele competities nog komende zomer kunnen worden hervat. Gouverneurs in Californië, New York en Texas zinspeelden onafhankelijk van elkaar op een herstart van de topcompetities nog deze zomer, nadat de coronacrisis de sportwereld dit voorjaar stillegde. Het gaat met name om basketbal (NBA) en honkbal (NBL). Het American footballseizoen in de NFL zou volgens plan gewoon op 10 september moeten beginnen.

'De staat New York is klaar en bereid om met grote sportclubs samen te werken, wanneer ze geïnteresseerd zijn wedstrijden zonder publiek te spelen', schreef gouverneur Andrew Cuomo op Twitter. 'Als het onze professionele teams lukt dat veilig te organiseren, zijn we bereid ze te ondersteunen.'

De gouverneur van Californië Gavin Newson zei volgens de krant Washington Post dat de profsport begin juni kon beginnen 'zich vooruit te bewegen', terwijl zijn Texaanse collega Greg Abbot 31 mei als termijn noemde waarna de topcompetities zonder publiek weer verder kunnen. Eerder hadden ook al politici in Florida en Arizona zich op dergelijke wijze uitgesproken.

Voorlopig zijn alle grote competities onderbroken dan wel in afwachting van de start van het seizoen. President Donald Trump heeft al enkele keren aangegeven dat wat hem betreft de sportcompetities in de Verenigde Staten weer mogen beginnen. Plannen over een herstart en mogelijke data hebben organisaties nog niet vrijgegeven.

Intussen vond wel al een aantal sportevenementen plaats in de VS. Zo werd er afgelopen weekend voor het eerst in ruim twee maanden een NASCAR-wedstrijd georganiseerd in Darlington (South Carolina), en werd er in Jacksonville (Florida) een Ultimate Fighting-competitie gehouden.