Hasselt -

Een bestuurder van een jaguar is dinsdagochtend 6 uur zijn rijbewijs kwijtgespeeld na een zware klap op de N80 in Hasselt. Hij verloor er even na middernacht de controle over het stuur van zijn auto en belandde tegen een paal van de verkeerslichten. De man was niet gewond. Hij testte positief op alcohol waardoor zijn rijbewijs voor 6 uur werd ingetrokken. De nodige pv’s werden opgesteld. De jaguar was total loss.