‘Hebban olla vogala nestas hagunnan...’. Het is u misschien nog wel bijgebleven van de Nederlandse les. Helaas is onze algemene kennis van het Oudnederlands, de oudste taalfase van de Nederlandse taal, tot dit gedicht beperkt. Tot nu, want archeologen van de universiteit van Rotterdam reconstrueerden de taal, op basis van nieuw bronmateriaal, oorkonden en andere documenten. Kan jij het nog verstaan?