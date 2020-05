Peer / Pelt -

Momenteel is er een storing op het waternet in de gemeentes Pelt en Peer. Dit na een groot lek op de Ekselsebaan in Kleine Brogel. De Watergroep laat weten dat er tijdelijk hinder is in de omgeving van de Tielenstraat, Ballaststraat, Boerenkrijgstraat en Stalmanstraat. “We doen er alles aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen”, laten ze weten.