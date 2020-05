Leah Thys stelt Thuis-fans gerust: “Opnames met coronamaatregelen zijn zeker werkbaar”

De fans van Thuis moeten niet wanhopen. De Eén-soap komt terug, zegt actrice Leah Thys, en de opnames kunnen ondanks de maatregelen door de coronacrisis lukken. “We zijn overtuigd dat het werkbaar is.”

“We hebben al een proefopname gedaan, rekening houdend met alle maatregelen. En we zijn ervan overtuigd dat het werkbaar is. Kussen kan natuurlijk bijvoorbeeld niet, maar ik denk dat de kijkers dat wel zullen begrijpen. De sfeer en de innigheid kan je wel houden: met een goede lens breng je de mensen dichter bij elkaar en heb je het gevoel dat ze dicht bij elkaar staan.”

Het resultaat was goed, zegt Thys. “De analyse wordt nog gemaakt en dan moet de VRT nog een fiat geven. Nog even wachten, maar ondertussen is iedereen aan het werken. De schrijvers schrijven en iedereen doet zijn ding.”

Het coronavirus wordt geen verhaallijn, verklapt Thys.