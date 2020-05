Na weken eindelijk weer geknipt: waarom een bezoek aan de kapper ons zo gelukkig maakt

Nektapijten, uitgroei, een pony voor de ogen of een kale plek door de tondeuse. Zelfs wie niet ijdel is, heeft de kapper gemist. Nu mag een professional éindelijk ons coronakapsel bijknippen, en daar zaten we al weken op te wachten, merkten kappers. “Klanten zetten mij zelfs onder druk om toch als eerste te kunnen komen.” Maar waarom trekken we ons die scheefgegroeide coiffure zo aan, terwijl iederéén met een coronakapsel rondloopt?